きょう25日放送のテレビ大阪『大阪43市町村を大調査！誰も知らんキング』（後6：58）は、業界別の「なにわの老舗ベスト3」を調査する。【写真多数】松下幸之助も常連だった理髪店、元武士が興した精肉店のコロッケなど独自の視点で大阪府43市町村を徹底リサーチし、番組オリジナルのランキングを作成、住んでいる人でも気づかない大阪の魅力を再発見できるバラエティー番組。商人の町・大阪には、長い歴史を刻んできた老舗が数