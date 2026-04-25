元フジテレビのアナウンサーで現在はフリーで活動する久慈暁子（31）が24日、自身のインスタグラムを更新。夫のバスケットボール日本代表渡辺雄太（31＝千葉ジェッツ）と、第1子とのスリーショットを公開した。今月13日に第1子誕生を報告した久慈は「先日、無事に退院しました」と報告。「初めての出産と育児で不安もたくさんありましたが、産院の皆さまがいつも優しく寄り添ってくださり、安心して過ごすことができました。本当に