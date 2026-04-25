シンガー・ソングライターASKA（68）が24日夜、Xを更新。高市政権の石油政策などに対し、苦言を呈した。米国とイスラエルのイラン攻撃をめぐる中東情勢の緊迫化をうけ、日本国内にもさまざまな影響が出始めている。石油やナフサ不足などに関連し、多くの現場から危機を訴えるリアルな声が出ている。ただ、そうした声と、政府の対応との”温度差”についてはSNS上でも大きな論議を呼んでいる。ASKAは「日本はいつまでこの石油政策を