本拠地ナショナルズ戦米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手が24日（日本時間25日）、本拠地ナショナルズ戦に「3番・一塁」で先発出場した。試合前にはチームが球場入りした際の様子を投稿。村上が手にしていた“愛用品”に日本ファンが反応した。スニーカーに上下黒の装いで球場入りした村上。視線をカメラのほうに向けて笑顔だ。左手には「J」の見慣れたロゴ。侍ジャパンのバッグのようだ。3月のWBCに日本代表とし