◆米女子プロゴルフツアーメジャー今季初戦シェブロン選手権第２日（２４日、テキサス州メモリアルパーク・コース＝６８１１ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、初出場の神谷そら（郵船ロジスティクス）が７１、米ツアー初優勝を狙う吉田優利（エプソン）が７２で回り、ともに通算４アンダーの１１位で予選突破を決めた。首位と１０打差。笹生優花（アース製薬）は６７、竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）は６８をマ