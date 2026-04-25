再び台頭したライバルの存在が刺激となるか。【もっと読む】元横綱照ノ富士に大甘処分のウラ側24日の春巡業さいたま場所で、横綱豊昇龍（26）と大関復帰を果たした霧島（30）が三番稽古。あくまで稽古とはいえ、8番で4勝4敗と互角だった。モンゴル出身で同郷のライバル。もっとも、霧島に言わせると「僕はそうでもないけど、向こうが意識してくるんです（笑）」とのことだ。少なくとも、豊昇龍が霧島を強く意識しているの