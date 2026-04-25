昨年から始まった前澤杯は、実業家の前澤友作氏（カブ＆ピース 代表取締役社長）が主催し、日本ゴルフツアー機構（JGTO）と共催する大会だ。本戦前のプロアマ戦には1組100万円の参加費で一般ゴルファーもプレーでき、大会期間中は全組にラウンドガールが帯同する。【もっと読む】片岡尚之はなぜ「禁句」を口にしたのかもう一つの話題が女子プロの参戦だ。昨年は菅沼菜々と寺西飛香留が出場。菅沼が初日イーブンパーをマークす