ドジャース・佐々木朗希（24）が日本時間26日、本拠地ドジャー・スタジアムでのカブス戦に今季初勝利をかけて登板する。【もっと読む】「人間性」がアウト？ 佐々木朗希にトレード説がくすぶり続ける根拠23日には左肩の不調で開幕から負傷者リスト（IL）入りしているエース左腕のスネルが傘下1Aオンタリオのサンノゼ戦（ジャイアンツ傘下）にリハビリ登板。1回を3安打2失点と打ち込まれたものの、「感覚はいい。肩の状態も良か