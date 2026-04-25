李在明（イ・ジェミョン）大統領が5泊6日のインド・ベトナム訪問を終えて24日、帰国した。李大統領夫妻と随行員らが搭乗した空軍1号機はこの日午後8時56分ごろ京畿道城南市（ソンナムシ）のウル空港に到着した。この日、空港では金民錫（キム・ミンソク）首相、尹昊重（ユン・ホジュン）行政安全部長官、鄭清来（チョン・チョンレ）共に民主党代表、姜勲植（カン・フンシク）青瓦台（チョンワデ、大統領府）大統領秘書室長、洪翼杓