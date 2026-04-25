KOSDAQ（コスダック）が24日、2000年以来初めて終値基準で1200を超えた。この日の韓国取引所によると、KOSDAQは前日比29．53ポイント（2．51％）上昇した1203．84で取引を終えた。KOSDAQが終値基準1200を超えたのは「ドットコムバブル」時期の2000年8月4日（1238．80）以来25年8カ月ぶり。KOSDAQは米国とイランの戦争勃発直前の営業日だった2月27日に1192．78だったが、先月4日には978．44まで下落した。その後は騰落を繰り返し、1