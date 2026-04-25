カブスの今永昇太投手（32）が24日（日本時間25日）、敵地ロサンゼルスでのドジャース戦前に取材に応じ、先発が決まっている26日（同27日）の試合に向けての思いを語った。中4日登板に備え、この日はブルペン投球で感覚を確認。「中4の時は球数を抑えて、あまり練習で肩を消耗しないってことが目的なので、特別中身のあるブルペンじゃなかったですけど、ケガ防止のための、出力だけ確認しました」と振り返った。4月15、21日