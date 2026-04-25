ラ・リーガ第32節が24日に行われ、ベティスとレアル・マドリードが対戦した。今季残り6試合で首位バルセロナとの勝ち点差が「9」となっている2位レアル・マドリードは5位ベティスとのアウェイゲームに臨んだ。試合は17分にフェデリコ・バルベルデのミドルシュートをGKアルバロ・バジェスが弾いたところを、こぼれ球に反応していたヴィニシウス・ジュニオールが左足で流し込んでレアル・マドリードが先制した。その後、一進一