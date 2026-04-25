24日午後5時20分頃、広島市安芸区の国道で自転車に乗り道路横断中の女性（50代）と無免許の男子高校生（18）が運転する原付バイクが衝突しました。警察によると、自転車に乗っていた女性は、命に別条はありませんが、重傷見込みだということです。警察は、無免許で原付バイクを運転していた高校生を現行犯逮捕しました。調べに対し、「無免許で運転したことに間違いない」と容疑を認めているということです。