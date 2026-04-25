言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、豊かな経験を持つ人から、私たちが存在するこの世界の呼び名、さらに情報の要旨を素早くつかむ手法まで、ニュアンスの異なる3つの言葉を選びました。それぞれの言葉が使われる文脈を想像しながら、共通する2文字を導き出してみてください。脳を活性化させて、頭の中をすっきりと整理しましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考