クレジットカードやスマートフォンでのタッチ決済が広がり、「かざす」「読み取る」といった支払方法が一般的になりました。現金を使わずに1日を終えることも珍しくありません。現金が当たり前だと思われていた神社のお賽銭（さいせん）や運転免許証の更新、おもちゃのガチャガチャにもキャッシュレス化の波は押し寄せています。この波は今後、どのような領域へと進んでいくのでしょうか。最新のキャッシュレス決済事情に詳しい消