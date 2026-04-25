青切符制度に乗じた詐欺行為にも注意が必要だ。警察官を装って声をかけ、その場で反則金の支払いを求める手口が愛知県内でも確認されており、県警は「現場で警察官が直接現金を受け取ることはない」と呼びかけている。県警によると、今月１５日午後５時半頃、一宮市浜町で男子高校生が自転車で走行中、警察官のような服装をした男に「４月から法律が変わっている。罰金対象です。今ここで６０００円払って」と声をかけられた。