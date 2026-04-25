将来受け取れる年金額を見て「老後は厳しいかもしれない」と感じる方も多いのではないでしょうか。実際、年金だけで生活するのは簡単ではありません。しかし、50代というタイミングは、まだ対策を打てる最後のチャンスでもあります。 何をすれば不足を補えるのか、どこまで現実的に立て直せるのか、具体的なデータとともに見ていきましょう。 年金月12万円・貯蓄300万円は厳しい？ 家計調査から見る老後の平