「豊臣兄弟！」（NHK）では血を血で洗う激戦として描かれた「姉川の戦い」。系図研究者の菊地浩之さんは「ドラマで描かれたとおり、家康率いる徳川軍が浅井・朝倉軍に側面攻撃して勝利したが、現場の軍議にいなかった織田家臣がいる」という――。撮影＝川島英嗣名古屋まつりでのNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」織田信長役・小栗旬（左）と豊臣秀長役・仲野太賀。2025年10月19日、名古屋市 - 撮影＝川島英嗣■姉川は「家康公はすごか