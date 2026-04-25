三井ショッピングパーク ららテラス川口は5月7日〜31日、「ららテラス川口 1st Anniversary!」を開催する。ららテラス川口 1st Anniversary!「ららテラス川口」が2026年4月に開業1周年を迎えることを記念し、地域への感謝を込めた多彩なイベントを開催する。期間中は館内各店にて、最大80%OFFの期間限定特価商品や1周年限定商品を用意する「ららテラス川口 1st Anniversary 大感謝セール」を実施する。5月17日まで、3周年を迎える