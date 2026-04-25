福岡県警は大麻成分を含む植物片を所持したとして逮捕していた20代の男性を24日、誤認逮捕だったとして釈放したと発表しました。警察によりますと今月23日、久留米警察署の警察官がパトロール中に車線からはみ出して左折する車を発見し、停止を求めました。車内からは植物片を紙で巻いたものが2本見つかり、匂いや形状から大麻の疑いがあったため、別の捜査員2人に応援を要請して運転していた20代の男性の簡易検査を実施しま