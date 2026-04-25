4月26日に長野県松本市で行われる、松本山雅FCとAC長野パルセイロが対戦する信州ダービー。前回、大勝した山雅。一方で、新監督となりリベンジを誓うパルセイロ。ともにダービーへ闘志を燃やしています。松本山雅FC 深澤佑太選手「どっちのチームが、勝ちたいっていう気持ちが強いかっていうゲームになってくると思う」AC長野パルセイロ 吉澤柊選手「今回は自分たちの気持ちを見せて戦って、