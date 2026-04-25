デリケートな時期こそ、心地よく過ごしたい--そんな女性の声に寄り添って誕生した「雲パンツ」。サニタリーショーツに求められる“やさしい肌触り”と“安心感”を兼ね備えた一枚です。下着の専門家がこだわり抜いて開発した新アイテムは、すでに話題に♡毎日を少しでも快適に過ごしたい方にぴったりの、今注目のインナーをご紹介します。 専門家が生んだ快適ショーツ 吸水サニタリー