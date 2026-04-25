松戸競輪場のG1「オールガールズクラシック」が2日目を迎える。G1初出場の松井優佳（26＝大阪）は初日10Rで3着。「まずは準決に上がるのが目標だったので、人任せにせず勝ち上がれたのは良かった。最後に差せたら良かったけど、そこは脚力不足。自分ができる最大限の走りだったかな」準決勝へはこう語る。「欲しいものが買えるように頑張りたい。相手はどうあれ自分はチャレンジャーなので」モチベーションとしては非常