「ブルージェイズ−ガーディアンズ」（２４日、トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手が７番・三塁で先発出場し、二回の第１打席で４試合ぶりとなる４号アーチを放った。本拠地では４月初アーチとなった。３点を追う二回、カウント１−１からの３球目、９７マイルのフォーシームを完璧に捉えた。打球はバックスクリーンに飛び込む４号アーチ。飛距離１３１メートル、打球速度１７７キロの強烈な一撃に本拠地は大歓声に包