マツダの新型「商用バン」が話題に！ビジネスの現場で日々活躍するマツダの小型商用バン「ファミリアバン」が、2026年1月30日に一部改良を受けて発売されました。今回のアップデートでは、日々の業務をより安全に、快適にサポートできるよう、先進の安全装備がさらに充実し、実用性にも磨きがかかっています。【画像】超カッコいい！ これがマツダの新型「商用バン」です！（30枚以上）現在はトヨタ「プロボックス」のOEM車