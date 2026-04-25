24日夜、尾花沢市で県道を横断していた93歳の男性が軽乗用車にはねられ、搬送先の病院で死亡が確認されました。 警察によりますと、24日午後6時50分過ぎ、尾花沢市延沢の県道で、近くの無職、有路知一さん(93)が道路を横断中、左から来た軽乗用車にはねられました。有路さんは病院に搬送されましたが、およそ４時間半後に外傷性出血性ショックで死亡がが確認されました。軽乗用車を運転していた近くの無職の男性(83)は買い物に行