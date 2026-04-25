新潟市中央区の古町地区に歴史的建造物を活用した分散型宿泊施設が開業するのを前に、その施設の一部が報道陣に公開された。一体どんな宿泊施設になっているのだろうか。 ■昭和初期の建物をリノベーション！“分散型宿泊施設”を公開 4月9日、報道陣に公開されたのは、新潟市中央区古町地区に開業予定の宿泊施設『NIPPONIA新潟古町花街』の一部だ。 この宿泊施設は、昭和初期に芸妓の拠点として使用されていた建物を