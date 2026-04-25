鹿児島県内で暮らす外国人が増加する中、事件の取り調べなどに立ち会う「通訳人」の重要性が高まっている。県警は外国人が関係する犯罪や１１０番に対応するため、通訳人の養成に注力している。県警初のベトナム語の通訳人となった浜島彰吾警部補（３６）は「自分のベトナム語で、日本人と外国人が安心して暮らせる環境を作りたい」と力を込める。（関理一郎）警察官や警察事務職員の通訳人は「部内通訳人」と呼ばれ、容疑者の