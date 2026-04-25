ミラノ・コルティナ冬季五輪・パラリンピックの日本選手団による「応援感謝パレード」が25日、東京・日本橋で行われた。アスリートの登場に沿道からは大歓声が上がった。オープニングセレモニーで日本オリンピック委員会（JOC）の橋本聖子会長は「パレード日和にめぐまれて、盛大に開催させていただくことを心からうれしく思い、感謝申し上げる」とあいさつ。「冬季オリパラのパレードは、実は今回が初めてでございます。まさ