将棋の第84期名人戦七番勝負第2局が4月25日、青森県青森市の「ホテル青森」で対局を開始した。防衛と4連覇を目指す藤井聡太名人（竜王、王位、棋王、王将、棋聖、23）に、日本将棋連盟常務理事を務める糸谷哲郎九段（37）が挑戦する注目のシリーズ。絶対王者がリードを広げるか、直近で九段への昇段を果たしたばかりの挑戦者が星をタイに戻すか。「みなとまち・あおもり誕生400年」に沸くみちのく・青森を舞台に繰り広げられる熱