アイドルグループ・NMB48元メンバーでタレントの「みるきー」こと渡辺美優紀さん（32）が2026年4月15日、自身のインスタグラムを更新。春夏アイテムを使ったホワイトコーデを披露した。「白が好き」渡辺さんは、白のトップスに白のスカートを合わせたショットを含む4枚の写真を投稿し、「白が好き..」とつづった。インスタグラムに投稿された写真では、白い半袖ニットに白いスカートを着用。ニットはダイヤ柄で大きめのボタンがつ