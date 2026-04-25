ÇÈÍð¤Î¼çÌò ¥Îー¥¶¥ó¥Õ¥¡ー¥àÀ¸»ºÇÏ ¡Î6¡¦5¡¦6¡¦37¡Ï¤Î¥Îー¥¶¥ó£ÆÀ¸»ºÇÏ¤Ï¡¢Ï¢ÂÐÇÏ¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤òÀê¤á¡¢25Ç¯¤Ï①¿Íµ¤£±Ãå¥¨¥Í¥ë¥¸¥³¡¢②¿Íµ¤£²Ãå¥Õ¥¡¥¤¥¢¥ó¥¯¥é¥ó¥Ä¡¢④¿Íµ¤£³Ãå¥²¥ë¥Á¥å¥¿ー¥ë¤È£±～£³Ãå¤òÆÈÀê¤·¤¿¡£ ¤³¤ÎÇ¯¤Ï¾å°Ì¿Íµ¤¤Ç¤Î·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢²áµî¤ò¸«¤ë¤È¡¢17Ç¯⑧¿Íµ¤£³Ãå¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥¦¥¤¥Êー¡¢18Ç¯⑦¿Íµ¤£²Ãå¥¨¥¿¥ê¥ª¥¦¡¢21Ç¯⑥¿Íµ¤£³Ãå¥ì¥Ã