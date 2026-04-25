数年後には世界３位？インドがＩＴ大国になれたのはなぜ？ アメリカが夜だとインドは昼 数年後にはＧＤＰがドイツを抜いて世界第３位の経済大国になるといわれているインド。その原動力となっているのがＩＴ産業です。契機は1991年にはじまった経済自由化。従来の閉鎖的な政策から対外開放政策に方針転換し、それが実って経済発展につながりました。 インドのＩＴ産業はアウトソーシング（外部委託）が40％を占めてい