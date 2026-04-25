京都府南丹市で小学生の安達結希くん（11）が行方不明になってからひと月が過ぎた。結希くんは4月13日に遺体で発見され、京都府警は16日に義父の安達優季容疑者（37）を逮捕。「車で小学校に行った後、殺害した」といった供述をしていることは報道されているが、逮捕容疑は死体遺棄だ。安達容疑者の同容疑での勾留期限は26日。今後の捜査の見通しを元刑事に聞いた。＊＊＊【実際の写真】“取材禁止”の張り紙が！「安達優季