産経新聞の読者は4月9日付の第2面下、全五段の新刊広告を見て、のけぞったのではないか。『未知との遭遇 3i／ATLAS“やつら”はついにやってきた』（船瀬俊介著、ビジネス社刊）。【写真を見る】これが「やつら」の正体だ！著者が熱く語る「人類は未曽有の厳戒態勢に突入だ！」オビには〈“彗星”ではない。“UFO母艦”だ！〉とある。どうやら、巨大なUFOが来ていることを“暴露”した本らしい。「実は、この著者・船瀬俊