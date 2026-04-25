3月、アメリカ西部カリフォルニア州の裁判所で、10代のSNS依存をめぐり、運営企業側の責任を認める陪審評決が下された。市民からなる陪審裁判でSNS依存をめぐる判断が示されたのは初めてで、今後、SNSの形が変わる可能性があるとして現地では大きく注目された。背景にはSNS依存の末に子どもが自ら命を絶ったと訴える親たちの悲痛な声がある。SNS発祥の地であるアメリカ。この国における「10代のSNS依存」問題をめぐる現状をJNNロサ