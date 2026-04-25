お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が25日までに自身のインスタグラムを更新。お笑いタレントの今田耕司の還暦パーティーの様子を公開した。「60今田さんの還暦祝いおめでとうございます」とつづり、3月に還暦を迎えた今田の還暦パーティーの写真を投稿。「#出川哲朗 #ホリケン #飯尾和樹 #ジョ二男 #品川 北村さん」とハッシュタグを添えた。写真の中央では赤いちゃんちゃんこを着た今田がダブルピース