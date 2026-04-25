本日4月25日（土）の『池上彰のニュースそうだったのか!!』では、「今と昔こんなに変わっていたSP」と題し、かつては想像もできなかった世の中の劇的な変化とその背景を池上彰が徹底解説する。スタジオには、ゲストとして三田寛子、伊集院光、井戸田潤（スピードワゴン）、松井ケムリ（令和ロマン）、橋本涼・本郄克樹（B&ZAI）が登場。今の当たり前からは想像もつかないような社会の仕組みや、かつての常識がどのよう