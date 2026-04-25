この時期、そろそろ今年の新人が配属されてきた部署もあるかもしれない。新人や若手社員から「この仕事、私の成長にどうつながるんですか？」と業務についてたずねられたり、「私がやりたいのはこのような仕事ではありません」と自分の配属に不満を口にする新人を見たりした……という人もいるのではないか。なぜ最近の新人はこのような発言をするのか？そこにはもっともな事情がある。（心理学博士 MP人間科学研所代表榎本博明