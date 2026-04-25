Snow Manの和装姿は、普段とは異なる装いとして人気を集めている。着物では凛とした佇まいが際立ち、浴衣では軽やかで親しみやすい表情も見せるなど、その振れ幅も魅力のひとつ。そんな和装ならではの9人の厳選カットを紹介する。 写真＆動画：Snow Manの尊すぎる！和装姿厳選カット（全11投稿） ■岩本照：モスグリーンの羽織が際立つ端正な和装姿 紺の着物にモスグリーンの羽織を重ね、腕を組んで佇む岩本照。