今週の日経平均株価は、AI・半導体関連株を中心に買いが優勢となり、前週末比1240円高の5万9716円と3週続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は37社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、27年3月期営業益予想25％増で20円増配を見込むニッポン高度紙工業 [東証Ｓ]、インテル