元フジテレビ所属でフリーアナウンサーの笠井信輔（63）が22日、自身のXを更新。妻でアナウンサーの茅原ますみとともに、俳優・歌手の香取慎吾（49）が出演する舞台を観劇したことを報告し、終演後に香取も交えた3ショットを公開した。【写真】「慎吾ちゃん嬉しそう」妻・茅原ますみ＆香取慎吾との3ショットを披露した笠井信輔アナ笠井アナは「『新宿発8時15分』日本青年館ホールに妻と行きました」とつづり、三谷幸喜氏による