きょう25日放送のカンテレ『ウラマヨ！』（毎週土曜後1：00※関西ローカル）は、「GWに遠出してでも食べたい！行列レストラン〜田舎編〜」を届ける。【写真】「ラーメン河」の“幻のラーメン”1000円大阪市内から車で1時間半。奈良・吉野町の山あいの細道を進むと、突然行列が…。そこは“幻のラーメン”が食べられる店「ラーメン河」があった。客席は屋外に9席のみ、建物の中は厨房で、86歳の店主・長田亜起男さんが1人で