山下智久が5月1日放送のフジテレビ系『かまいたちの瞬間回答！〜60秒でお悩み解決〜』（毎週金曜後9：00）に出演する。これに先駆け、コメントが届いた。【番組カット】似合いすぎ！ザージャケットで登場した山下智久同番組は、LINEヤフーが運営する「Yahoo!知恵袋」とのコラボレーションにより、「Yahoo!知恵袋」のサービス開始以降寄せられた累計2億8000万件以上におよぶ質問を、超速60秒で“瞬間回答”し、次々と悩みを解