アイドルグループ・乃木坂46の梅澤美波が、『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（TGC 2026 S/S）に出演した。グループからの卒業を発表した梅澤に、乃木坂46として最後の『TGC』となった今回のランウェイについて、そして5月に東京ドームで開催される卒業コンサートを控えた心境や決意を聞いた。【撮り下ろし14枚】圧巻のビジュアル！さすがのスタイルも披露した梅澤美波■『TGC』で「貴重なステー