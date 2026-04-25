令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）のCase32「超える」が26日に放送される。【動画】【仮面ライダーゼッツ】Case32「超える」予告実の父であるゼロ（川平慈英）は、ゼッツのために息子の莫（今井竜太郎）を利用していた。自らの非情な運命を受け入れられない莫は、ゼロの真意も理解できず思い悩む。はたして莫はこの悪夢を乗り越えられるのか…？