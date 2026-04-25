アイドルグループ・乃木坂46の遠藤さくらが、『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（TGC 2026 S/S）に出演した。今回のランウェイの感想のほか、卒業を発表したキャプテン・梅澤美波への尽きない感謝、そして梅澤の卒業コンサートも実施する東京ドーム3DAYS『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』への思いについても聞いた。【撮り下ろし9枚】スタイル抜群！そばかすメイクがかわいい遠藤さくら■「ランウェイ