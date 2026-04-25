ガールズグループ・UN1CON（ユニコン）のKOKOROが、24日までに自身のインスタグラムを更新。カンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』（毎週月曜後10：00）に出演していたことを明かした。【写真あり】「清楚すぎて好き」UN1CON・KOKOROドラマオフショットTravis Japan・松田元太の実妹でもあるKOKOROは「ドラマ『銀河の一票』のオープニングに@ragpound_officialさんをはじめ、たくさんのダンサーの方々と一緒にUN1C