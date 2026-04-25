今季から視覚障害クラスでパラ陸上に挑戦する嶋津雄大（GMOインターネットグループ）が24日、ラバトで行われたラバト・グランプリの男子5000メートル（視覚障害T13）で14分3秒45の世界新記録をマークして優勝した。（共同）