映画『プラダを着た悪魔2』（5月1日公開）より、シリーズを象徴するキャラクターたちが再び顔をそろえる本編映像が解禁された。【動画】『プラダを着た悪魔２』本編映像「エミリーとの再会」本作は、2006年公開の大ヒット作の続編。トップファッション誌「ランウェイ」を舞台に、“悪魔のような”カリスマ編集長ミランダ（メリル・ストリープ）のアシスタントに採用されたアンディ（アン・ハサウェイ）が、仕事や恋に奮闘する